Kütahya'da fırıncılık yapan şüpheli uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan fırıncı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında fırıncılık yapan Y.Y'yi (33) gözaltına aldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve daha önce de 3 kez yakalanan Y.Y'nin, ev ve üst aramalarında 5 gram sentetik uyuşturucu, yaklaşık 3 gram esrar, 150 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu aparatları ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.