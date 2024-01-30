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        GÜNCELLEME - Kütahya'da göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçi kurtarıldı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, linyit çıkartılan maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kalan işçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:39
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçi kurtarıldı
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, linyit çıkartılan maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kalan işçi kurtarıldı.

        Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Mahsur kalan işçi Hüseyin Kıyak (38) ile iletişim kurulmasının ardından ekiplerce kurtarma çalışmaları başlatıldı.

        Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından işçinin bulunduğu alana ulaşan ekipler, Kıyak'ı mahsur kaldığı yerden çıkardı.

        Kıyak, sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kütahya Valisi Musa Işın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarılan işçinin bilincinin açık olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle işçinin kurtarıldığını belirten Işın, "Olayın bildirilmesinin hemen ardından ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi. Çok şükür göçükten dolayı madende mahsur kalan işçi kardeşimizi sağ salim kurtardık. Emeği geçen ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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