Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da kömür ocağında göçük; 1 işçi mahsur kaldı

        KÜTAHYA'da özel bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan işçi Hüseyin Kıyak için kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da kömür ocağında göçük; 1 işçi mahsur kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'da özel bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan işçi Hüseyin Kıyak için kurtarma çalışması başlatıldı.

        Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi İğdekuzu mevkisindeki Ege Taşkömür Madencilik şirketine kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. İşçilerden Hüseyin Kıyak mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, işçiyi çıkarmak için kurtarma çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?

        Benzer Haberler

        Kütahya'da göçük meydana gelen maden ocağında 1 işçi mahsur kaldı
        Kütahya'da göçük meydana gelen maden ocağında 1 işçi mahsur kaldı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Kütahya'da tilkiye çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Kütahya'da tilkiye çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Atölyeye dönüştürdüğü evinin bodrumunda 500'den fazla ahşap maket yaptı
        Atölyeye dönüştürdüğü evinin bodrumunda 500'den fazla ahşap maket yaptı
        Otomobilinde ve evinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
        Otomobilinde ve evinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
        Fotoğraf tutkunları Kütahya'nın tarihi ve kültürel mekanlarında deklanşöre...
        Fotoğraf tutkunları Kütahya'nın tarihi ve kültürel mekanlarında deklanşöre...