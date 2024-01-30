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        Kütahya'da göçük meydana gelen maden ocağında 1 işçi mahsur kaldı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, linyit çıkartılan maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:39
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        Kütahya'da göçük meydana gelen maden ocağında 1 işçi mahsur kaldı
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, linyit çıkartılan maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

        Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Mahsur kalan işçi ile iletişim kurulduğu ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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