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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Kütahya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen biri kadın iki zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:25
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Kütahya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen biri kadın iki zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sentetik uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine N.K. (35) ve E.S'nin (34) bulunduğu aracı Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 2 bin 240 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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