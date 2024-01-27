Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı Kütahya'da durdurulan araçta ve bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Kütahya'da durdurulan araçta ve bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen H.A'nın (62) kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler bulundu.

Şüphelinin Simav ilçesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli ebatlarda 176 sikke, 95 obje, 2 antika tabanca, 7 antika tüfek ve dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve antikacılık yaptığı öğrenilen H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.