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        Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Kütahya'da durdurulan araçta ve bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:41 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:43
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        Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da durdurulan araçta ve bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen H.A'nın (62) kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler bulundu.

        Şüphelinin Simav ilçesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli ebatlarda 176 sikke, 95 obje, 2 antika tabanca, 7 antika tüfek ve dedektör ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve antikacılık yaptığı öğrenilen H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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