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        Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:22
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        Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki iki kişi yaralandı.

        İsmail Kartal'ın (27) kullandığı 43 UC 042 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 15'inci kilometresindeki Opanözü mevkisinde devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Yaralanan sürücü Kartal ile otomobildeki H.Y. (27) ve İ.K. (25), sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kartal, sevk edildiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaşamını yitiren İsmail Kartal'ın Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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