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        Kütahya'da tilkiye çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 01:09 Güncelleme: 29.01.2024 - 01:09
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        Kütahya'da tilkiye çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Dağ (47) yönetimindeki 43 ABP 174 plakalı otomobil, Gediz-Simav kara yolunun 47. kilometresinde Karamanca köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Dağ'ın cansız bedeni, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Yapılan incelemede, Dağ’ın kullandığı otomobilin yola çıkan tilkiye çarptıktan sonra devrildiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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