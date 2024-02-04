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        Haberler Gündem Güncel Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı! - Güncel haberler

        Zeytinburnu'nda kurusıkı tabancayla havaya ateş eden motosikletli yakalandı

        İstanbul Zeytinburnu'nda motosiklet kullanırken havaya ateş ettiği kurusıkı tabancayı bazı sürücülere doğrultan şehir eşkıyası yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:59 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:05
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        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
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        Zeytinburnu'nda, havaya ateş ettiği kurusıkı tabancayı bazı sürücülere doğrulttuğu iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü adliye sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Sümer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsünün havaya ateş edip, sürücülere tabanca doğrultmasına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı.

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        Yapılan incelemenin ardından motosikleti kullandığı ve silahla ateş ettiği belirlenen S.A. (19) ile motosikletin sahibi M.E.Ç. (18) gözaltına alındı.

        Kullandığı silahın kurusıkı olduğu anlaşılan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

        Şüpheli M.E.Ç'ye ise ehliyetsiz motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

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