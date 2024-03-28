Kütahya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Yapımı tamamlanan Kütahya Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı.

Sabah saatlerinden itibaren polikliniklere başvuran hastalar muayene edildi. Görevliler de gerekli yönlendirmeleri yaparak hastaların yeni hastanede zorlanmadan işlemlerini yaptırmalarına yardımcı oldu.

Vali Musa Işın ve beraberindeki protokol üyeleri, hastaneye gelerek vatandaşlarla görüştü, incelemelerde bulundu.

Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir ayda mutlu bir anın yaşandığını söyledi.

Şehir Hastanesi için Kütahya halkının çok sabrettiğini belirten Işın, şöyle konuştu:

"Buraya oldukça büyük bir maliyetle modern bir tesis yapıldı. Bu proje Sayın Cumhurbaşkanı'mızın üzerinde durduğu ve önem verdiği bir projedir. İnşallah hastanemizin resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanı'mız yapacaktır. Vatandaşlarımızı da daha fazla bekletmemek adına hastanemizden hizmet almaya başladık. Bütün denemeler ve testler yapıldıktan sonra çok şükür bugün bu hizmete hep beraber kavuştuk."

Işın, Sağlık Bakanlığı tarafından Kütahya'ya 600 yatak kapasiteli ikinci bir hastane daha yapılacağını, o hastanenin de Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde hizmet vereceğini sözlerine ekledi.