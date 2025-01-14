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        Kütahya'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobil ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:52 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:55
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        Kütahya'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kütahya'da otomobil ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        E.D. idaresindeki 16 E 4287 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu Sanayi Kavşağı'nda, Çavdarhisar ilçesinden hasta sevki yapan V.H. yönetimindeki 43 ACU 038 plakalı ambulansla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle ambulans savrularak devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi ile ambulanstaki hasta, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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