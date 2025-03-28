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        Dede mirası asırlık iş yerinde 65 yıldır ağızları tatlandırıyor

        MUHARREM CİN - Kütahyalı 77 yaşındaki şekerci Aladdin Özekmekçi, dedesinden kalan 106 yıllık iş yerinde 65 yıldır mesleğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:31 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:31
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        Dede mirası asırlık iş yerinde 65 yıldır ağızları tatlandırıyor
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        MUHARREM CİN - Kütahyalı 77 yaşındaki şekerci Aladdin Özekmekçi, dedesinden kalan 106 yıllık iş yerinde 65 yıldır mesleğini sürdürüyor.

        Balıklı Mahallesi Tarihi Pekmez Pazarı Caddesi'nde dedesinden kalma iş yerinde şekercilik yapan Özekmekçi, mesleğini üçüncü kuşak olarak devam ettiriyor.

        Özekmekçi, AA muhabirine, çocukluğundan beri 200 metrekarelik aynı iş yerinde dede ve baba mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Şekerciliğin çok güzel bir meslek olduğunu belirten Özekmekçi, "İnsanların ağızlarını tatlandırmak çok güzel. Bu meslek benim yaşam tarzım haline geldi. Mesleğimi çok seviyorum. Hayatımın sonuna kadar da sürdürmeyi düşünüyorum." dedi.

        Özekmekçi, resmi olarak 1945 yılında şirketin kurulduğu tarihi iş yerinde imalat ve satış yapıldığını aktardı.

        - "Okulda teneffüslerde dahi dükkana geliyordum"

        Mesleğe ilkokul çağlarında başladığını bildiren Özekmekçi, şöyle konuştu:

        "Ailem ilkokul kaydımı evimin bulunduğu mahalledeki okul yerine dükkanın yakınındaki okula yaptırdı. Ben hiç çocukluk hayatı yaşamadım. Okulum dükkana 25 metre mesafedeydi. Teneffüslerde dahi arkadaşlarımla vakit geçirmek yerine dükkana geliyordum. Dükkanda o dönem halka şeker imal ediyorduk. Ders zili çaldığında da sınıfa dönüyordum."

        Özekmekçi, ortaokuldan mezun olduktan sonra ise dede ve baba mesleği olan şekerciliğe tamamen yöneldiğini dile getirerek, bugüne kadar hiç ara vermeden mesleğe devam ettiğini, sadece vatani görevini yapmak için iş yerinden 2 yıl ayrı kaldığını ifade etti.

        Hayatının büyük kısmını şekerler arasında geçirdiğini anlatan Özekmekçi, şöyle devam etti:

        "Şekerlerin arasında 65 yılımı geçirdim. Çok güzel bir duygu ve anlatması çok zor. Kütahya'nın her yerinden müşterilerimiz var. Dükkan sayesinde insanları tanıyorsunuz. Dükkana her gelen insana alışveriş yapsın yapmasın ikramda bulunuyoruz. Uzun yıllar önce bir kadın müşterimizin nikah şekerini yapmışız. Bu müşterimizin torununa da nikah şekerini yapmak nasip oldu. Bu durumu öğrenince çok duygulanmıştım."

        Aladdin Özekmekçi, mesleğe başladığı yıllarda ambalajlı en fazla 5 çeşit şeker bulunduğunu, şimdi ise binlerce çeşit şeker olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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