        Kütahya Haberleri

        Kütahya'da 5 milyon makaron ele geçirildi

        Kütahya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 milyon 190 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 16:14 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:14
        Kütahya'da 5 milyon makaron ele geçirildi
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler yaptıkları aramada 519 koli içinde 5 milyon 190 bin makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

