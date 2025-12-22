Kütahya'da 5 milyon makaron ele geçirildi

Ekipler yaptıkları aramada 519 koli içinde 5 milyon 190 bin makaron ele geçirdi.

Kütahya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 milyon 190 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

