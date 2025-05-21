Kütahya'da asayiş
Kütahya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Kütahya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında bulunan 4 büyükbaş hayvanın çalıntı olduğunu belirledi.
Ekiplerce, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen İ.A. (41) ve C.A. (32) yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkların hakimlikçe tutuklandı.
- Küçükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen zanlılar yakalandı
Bahçesindeki ağılda kurbanlık olarak beslediği 6 koyunu çalınan K.Ş, polis merkezine başvurdu.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgedeki 8 ayrı güvenlik kamerasının kaydettiği 260 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelileri belirledi.
Çaldıkları küçükbaş hayvanları 3 tekerlekli elektrikli bisikletle götürdükleri tespit edilen D.K. (22) ve A.A. (17) yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliye çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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