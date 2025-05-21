Kütahya'da asayiş

Ekiplerce, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen İ.A. (41) ve C.A. (32) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında bulunan 4 büyükbaş hayvanın çalıntı olduğunu belirledi.

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