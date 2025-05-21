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        Kütahya'da asayiş

        Kütahya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:20
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        Kütahya'da asayiş
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        Kütahya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında bulunan 4 büyükbaş hayvanın çalıntı olduğunu belirledi.

        Ekiplerce, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen İ.A. (41) ve C.A. (32) yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkların hakimlikçe tutuklandı.

        - Küçükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen zanlılar yakalandı

        Bahçesindeki ağılda kurbanlık olarak beslediği 6 koyunu çalınan K.Ş, polis merkezine başvurdu.

        Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgedeki 8 ayrı güvenlik kamerasının kaydettiği 260 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelileri belirledi.

        Çaldıkları küçükbaş hayvanları 3 tekerlekli elektrikli bisikletle götürdükleri tespit edilen D.K. (22) ve A.A. (17) yakalandı.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliye çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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