        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da 2 yıl önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce kaybolan 80 yaşındaki Selim Ece'yi bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 10:05 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:05
        Kütahya'da 2 yıl önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce kaybolan 80 yaşındaki Selim Ece'yi bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.

        Çukurca beldesinde ikamet eden ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Selim Ece, 4 Ekim 2023 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Aradan geçen sürenin ardından Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Timi, istihbarat ekipleri, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığına bağlı asayiş timleri ve AFAD ekipleri ile arama köpekleri, Ece'nin kaybolduğu düşünülen bölgede yeniden arama çalışmalarına başladı.

        İlçeye bağlı Erikli köyü Akkaya Mahallesi ile Karaburun Mahallesi arasında yürütülen aramalarda, iki gün boyunca dronla tarama yapıldı. Ekipler, kayıp Selim Ece'ye ait bir ize rastlamak için araziyi aradı.

        Ece'nin yeğeni Ahmet Tunç, arama çalışmalarına katılarak, dayısının kaybolduğu bölgeyi bir kez daha ekiplerle birlikte taradıklarını belirterek, "2 yıl önce de milletimiz ve devletimizle birlikte aramalar yapmıştık. Şimdi yine devletimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, komutanlarımız sağ olsunlar arama çalışması başlattı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

