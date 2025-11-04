Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tırın arkasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 00:46 Güncelleme: 04.11.2025 - 00:46
        Kütahya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tırın arkasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

        İbrahim Aras (51) idaresindeki 43 UZ 883 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 12. kilometresindeki Şahmelek mevkisinde, Ahmet İ. yönetimindeki 54 SH 480 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobil sürücüsü Aras'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Aras'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

