Kütahya'da Gazze yararına kermes düzenlendi

Kütahya'da öğrenciler ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

Fuat Paşa Ortaokulu tarafından Zafer Meydanı'nda düzenlenen kermeste açılan stantlarda, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından evlerde hazırlanan pasta, börek ve çeşitli yiyecekler satışa sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, düzenlenen bu etkinliklerle ortaokul çocuklarının yardımlaşma, dayanışma ve fedakarlık konularında bilinçlendiğini söyledi.

Fuat Paşa Ortaokulu öğrencilerinin de bu anlamda önemli bir çalışma yaptığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada velilerimizin de ciddi bir katkısı var. Velilerimize, öğrencilerimize, okul idaremiz ile öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Amacımız çocuklarımıza bu milletin değerlerini, erdemlerini öğretebilmektir. Bizim değerlerimizde yardımlaşma, mazluma sahip çıkma var. Bu değerlerimiz tarih boyunca önemliydi, bugün de önemli olmaya devam edecek."

Dualarla açılan ve gün boyu satış yapılacak kermesten elde edilen gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.