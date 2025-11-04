Eklem ve kıkırdak hastalıklarının tedavisi için bor mineralli ürün geliştirildi

MUHARREM CİN - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) bünyesindeki Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KUYAM), eklem ve kıkırdak hastalıklarının tedavisine yönelik bor mineralinin kullanıldığı enjekte edilebilir solüsyon geliştirildi.

KSBÜ Tıp Fakültesi'nde faaliyet gösteren KUYAM'da koordinatör Doç. Dr. Fatih Kar öncülüğünde AR-GE çalışmalarının yanı sıra bor madeninin sağlık alanında da kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca desteklenen projeyle eklem ve kıkırdak hastalıklarının tedavisine yönelik ürün geliştirmek için 10 yıldır yapılan çalışma olumlu sonuç verdi.

Eklem ve kıkırdak hastalıklarında hem koruyucu hem de tedavi edici etkileri bulunan, "STEMBOR" adlı solüsyon araştırma amaçlı kullanılmaya başlandı.

KUYAM Koordinatörü Doç. Dr. Kar, AA muhabirine, Kütahya bölgesinde bulunan bor mineralinin sağlık alanında kullanılmasını teşvik etmek amacıyla 10 yıldır çalışma yürüttüklerini, daha önce de bağırsak hastalıklarının tedavisi için bor mineralinin kullanıldığı "BOROBİYOTA" adı verilen bir ürün geliştirdiklerini söyledi.

Bor karışımlı ikinci ürün çalışmalarının ise eklem ve kıkırdak hastalıklarına yönelik olduğunu belirten Kar, "Günümüzde eklem ve kıkırdak hastalıkları gittikçe artıyor. Halkımızın en önemli sorunlarından biri yaşlandığında dizlerinde ağrı, merdiven çıkamama, yürüyememe, kireçlenme dediğimiz hastalıklar. Biz de bu alanda hem koruyucu hem de tedavi edici bir ürün geliştirmek üzere yola çıktık." diye konuştu.

- "Bor minerali ile kök hücre naklini birleştirdik"

Kar, eklem ve kıkırdak hastalıklarının tedavisi için kök hücre naklinin bor türevleriyle sentezlendiğini aktardı.

Geliştirdikleri ürünün hayvan deneylerinde olumlu sonuç verdiğini dile getiren Kar, şunları kaydetti:

"Son çalışmamız olan STEMBOR adını verdiğimiz ürünümüz, patent sürecinde ve araştırma amaçlı bir ürün olarak ortaya çıktı. Kendi sentezlediğimiz bor ve türevleriyle birleştirerek kök hücre nakli gerçekleştiriliyor. Türkiye'de sağlık alanında milli ve yerli ürünleri ortaya çıkarabilmek için yaptığımız bu projeyle eklem hastalıklarına hem koruyucu hem de tedavi edici etkileriyle beraber güzel bir ürün olduğunu düşünüyoruz."