        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da umreye götürme vaadiyle topladığı paraları kumarda kaybeden şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da umreye götürme vaadiyle 23 kişiden topladığı paraları yasadışı bahis sitelerinde oynadığı kumarda kaybettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 17:57 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:57
        Kütahya'da umreye götürme vaadiyle topladığı paraları kumarda kaybeden şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da umreye götürme vaadiyle 23 kişiden topladığı paraları yasadışı bahis sitelerinde oynadığı kumarda kaybettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Balıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir turizm şirketine umreye gitmek için ödeme yapan ancak Suudi Arabistan'a götürülmeyen 23 kişi, dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu.

        Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, umreye gitmek isteyen 23 kişiden yaklaşık 32 bin dolar aldığı belirlenen şirketin mesul müdürü Bünyamin A'yı (68) gözaltına aldı.

        Topladığı paraları yasadışı bahis sitelerinde oynadığı kumarda kaybettiğini ileri süren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

