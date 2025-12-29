Kütahya'da umreye götürme vaadiyle topladığı paraları kumarda kaybeden şüpheli tutuklandı

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, umreye gitmek isteyen 23 kişiden yaklaşık 32 bin dolar aldığı belirlenen şirketin mesul müdürü Bünyamin A'yı (68) gözaltına aldı.

Balıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir turizm şirketine umreye gitmek için ödeme yapan ancak Suudi Arabistan'a götürülmeyen 23 kişi, dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.