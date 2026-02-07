Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da yanan 2 katlı ev köylülerin desteğiyle yeniden inşa ediliyor

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen 2 katlı ev, köylülerin imece usulüyle inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 18:46 Güncelleme: 07.02.2026 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da yanan 2 katlı ev köylülerin desteğiyle yeniden inşa ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen 2 katlı ev, köylülerin imece usulüyle inşa ediliyor.

        İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Bükerler Köyü'nde ikamet eden Celal Emer'e ait 2 katlı evde 4 Aralık'ta yangın çıktı.

        Yangında yara almadan kurtulan ailenin evi kullanılamaz hale geldi.

        Olayın ardından bir araya gelen köy sakinleri, yanan evi imece usulüyle yeniden inşa etmeye başladı.

        El birliğiyle komşularının evini onarmaya çalışan köylülerin dayanışmasına, çevre köylerden de inşaat ustaları destek veriyor.

        - El birliğiyle evi onarıyorlar

        Ev sahibi Celal Emer'in oğlu Süleyman Emer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aralık ayında büyük bir yangın faciası yaşadıklarını söyledi.

        Yangının ardından köylüler tarafından yanan evde tadilat işlerinin başladığını vurgulayan Emer, "Bu olaydan sonra köylülerimizin maddi ve manevi hiçbir şeylerini esirgemeden yanımızda olduğunu gördük. Bu ev el birliğiyle inşa edildi. Allah kimsenin başına böyle bir felaket vermesin. Ailem adına herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Ailenin yakınlarından Sabri Emer ise çalışmaların hava şartlarına rağmen devam ettiğini, Ramazan ayı sonu ile Kurban Bayramı arasına kadar evi tamamlamayı amaçladıklarını belirtti.


        Emer, yağmur ve çamura rağmen ustaların büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

        Bükerler Köyü Muhtarı Ali Kara ise meydana gelen yangının ardından köylüler ve kurumların iş birliğiyle hafriyatı kaldırdığını aktararak, "Köylülerimizle birlikte ailenin mağdur olmaması için birlik ve beraberlik içinde inşaata başladık. Bu süre içerisinde tüm kurumlar bize çok destek verdi. Bizler de evi tamamlamaya çalışıyoruz. Evin çatısı tamamlanmak üzere, içerisini de tamamlayıp sıvasını yaptıktan sonra camlarını da takıp, yanmadan önceki haline getirmeye çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Tavşanlı'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Tavşanlı'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Kütahya'nın 'beyaz altını' bor madeni için dev iş birliği
        Kütahya'nın 'beyaz altını' bor madeni için dev iş birliği
        Türk tarihini 27 metrelik çini eserle anlattı
        Türk tarihini 27 metrelik çini eserle anlattı
        Tavşanlı'da banyoda düşen şahıs hayatını kaybetti
        Tavşanlı'da banyoda düşen şahıs hayatını kaybetti
        Taekwondo'da Kütahyalı sporculardan başarı
        Taekwondo'da Kütahyalı sporculardan başarı
        Kütahya'da 15 Temmuz Şehitler Camii'nden yetimler için anlamlı destek
        Kütahya'da 15 Temmuz Şehitler Camii'nden yetimler için anlamlı destek