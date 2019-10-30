Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kütahya Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Fener Alayı'na binlerce vatandaş eşlik etti.

Kütahya Belediyesi önünden başlayarak Atatürk Bulvarı boyunca devam eden Fener Alayında gencinden yaşlısına binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları, meşaleler, pankartlar ve Tugay Bandosu eşliğinde belediye önü etkinlik alanına kadar marşlar söyleyerek yürüdü.

Fener Alayının sona ermesiyle birlikte Tugay Bandosu Kütahya Belediyesi önünde konser verdi. Programda daha sonra Yöre Folklor Araştırma Derneğinin Halk Oyunları gösterisi vatandaşların beğenisine sunuldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında hemşehrilerine selamlama konuşması gerçekleştiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "96 Yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilan eden başta Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm atalarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bugün Cumhuriyetin 96. yılını kutluyoruz. 96. yıl önce bu topraklar Cumhuriyetin kuruluşuna ev sahipliği yaptı. Bugünde kutlamasına ev sahipliği yapıyor. 2019 Yılında 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim olmak üzere üçüncü fener alayımızı gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz ve sizler her şeyin en iyisine layıksınız. 5 Yıl boyunca bu şehrin unuttuğu, yaşayamadığı ne varsa hepsini birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Etkinlikler, yerel sanatçı Zeynel Sağ’ın konseri ile sona erdi.

Programa, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile eşi Fadime Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük, MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk, Aslanapa İlçe Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Seyitömer Belde Belediye Başkanı Halil Öztürk, Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ve Ömer Köse ile Kütahya Belediyesi birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KÜTAHYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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