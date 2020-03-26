"Korona virüs salgınını atlatıp, daha güzel günlere ulaşacağız"

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, İl Müdürü Mehmet Erşan'ı ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının özverili mesailerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Korona virüs salgını sebebiyle yoğun çalışma temposundaki sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını dile getiren Özdemir, "Sağlık müdürümüz nezdinde ilimizde ve tüm yurtta özveri ile bizlerin sağlıkları için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Kütahya il genelinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız işbirliği içerisinde çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. İnşallah ülke olarak bu virüs salgını atlatıp, daha güzel günlere ulaşacağız" dedi.

Özdemir, sağlık çalışanları adına Müdür Erşan'a çiçek takdim etti.

Ziyaretin kendilerine moral olduğunu vurgulayan Erşan, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek verenlere teşekkür etti.

Müdür Erşan, Özdemir ve Birlik Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ahmed Fuad Durmaz'a kurumun faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

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