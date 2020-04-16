Kütahya’da küçükbaş hayvan sayısı 487 bin 954

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayınlanan Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre,

Kütahya’da 2019 yılı küçükbaş hayvan sayısı 487 bin 954 olarak gerçekleşti.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2019 yılı itibariyle Kütahya’nın 487 bin 954 baş toplam küçükbaş hayvan varlığı ile en yüksek toplam küçükbaş hayvan sayısında Türkiye’de 37., Ege Bölgesinde 5. Sırada olduğunu belirterek,” Kütahya 349 bin 601 baş koyun ile en yüksek koyun sayısında Türkiye’de 38., Ege Bölgesinde 5. sırada; 138 bin 353 baş keçi ile en yüksek keçi sayısında Türkiye’de 30., Ege Bölgesinde 5. sırada yer almaktadır. Kütahya ilçeleri arasında toplam küçükbaş hayvan sayısı en yüksek olan ilçe 102 bin 133 baş ile Merkez ilçe olurken, toplam küçükbaş hayvan sayısı en düşük olan ilçe 6 bin 270 baş ile Pazarlar ilçesidir. Koyun sayısı en yüksek olan ilçe 74 bin 155 baş ile Merkez ilçe olurken, koyun sayısı en düşük olan ilçe 4 bin 240 baş ile Pazarlar ilçesidir. Kütahya ilçeleri arasında en yüksek keçi sayısına sahip ilçe ise 27 bin 978 baş ile Merkez ilçe iken en düşük keçi sayısına sahip ilçe 375 baş ile Dumlupınar olarak gerçekleşmiştir” dedi.

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