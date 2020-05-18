Başkan Halil Başer: "Sosyal medyada yayılan asılsız dedikodulara inanmayın"

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde sosyal medyada yayınlanan ''Belediye personelinin tamamı Korona virüs'' paylaşımları üzerine Belediye Başkanı Halil Başer açıklama yaptı.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, ''Belediye personelimizin tamamının (Covid19) testinin pozitif çıktığına yönelik özellikle sosyal medyada yer alan asılsız haberler üzerine aydınlatma mesajı yayımlamak lüzumu doğmuştur. 16 Mayıs 2020 tarihinde Belediyemiz personeline Korona virüs (Covid19) testi yapılmış, test sonuçları 17 Mayıs 2020 tarihinde açıklanmış olup pozitif vaka bulunmamaktadır. Test uygulanan tüm personelimizin sonuçları negatif olarak açıklanmıştır. (Covid19) pandemisine karşı verdiğimiz mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Yapılan test ve karantina işlemleri tamamen tedbir amaçlı olup, Belediyemiz hizmetleri aksatılmadan sürecektir'' dedi.

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