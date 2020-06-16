Ziraat Mühendisi Ayşe Altay: "Üreticimiz her türlü desteği hak ediyor"

Ziraat Mühendisi Ayşe Altay, Kütahya'da artan doğal afetlerin tarımsal üretimi ve üretici gelirlerini önemli düzeyde olumsuz etkilediğini, bunda da en fazla zararı çiftçinin gördüğünü ifade etti.

Altay, Kütahya merkez köyleri ile Altıntaş, Dumlupınar, Aslanapa ve Şaphane ilçelerinde dolu selin yüzlerce üreticinin ürünlerine zarar verdiğini belirtti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin zarar gören bölgelerde gerekli çalışmayı yaparak raporlar hazırladığını dile getiren Altay, Türk halkının her türlü şartlara rağmen üretmeye devam ettiğini bildirdi.

Doğal afetler ve diğer zor koşullarla mücadele eden çiftçilerin ülkenin gıda güvencesini sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Altay, "Bu şartlarda üretim yapan çiftçimiz her türlü desteği hak etmektedir" dedi.

Artan doğal afetlerin tarımsal üretimi ve üretici gelirlerini önemli düzeyde olumsuz etkilediğini, bunda da en fazla zararı çiftçinin gördüğünü belirtti.

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