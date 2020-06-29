Simav’da trafik kazası: 2 ölü

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Alınan ilgiye göre, İbrahim Kıratlı (61) idaresindeki 43 KE 762 plakalı traktör, Pulluca ve Karapınar köyleri arasındaki Gürçeşme mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Devrilen römorklu traktörün sürücüsü İbrahim Kıratlı(61) ve beraberindeki Seyati Dönmez’in (60) hayatını kaybettiği bildirildi.

Cenazelerin Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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