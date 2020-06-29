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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet pazarı tekrar açılıyor

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesinde pozitif Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında 2 hafta süreyle geçici olarak kapatılan sebzemeyve pazarı bu hafta yeniden açılıyor.

Emet pazarı tekrar açılıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde pozitif Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında 2 hafta süreyle geçici olarak kapatılan sebzemeyve pazarı bu hafta yeniden açılıyor.
Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Korona virüs (Covd19) önlemleri kapsamında 2 haftadan bu yana geçici olarak kapalı bulunan sebzemeyve pazarının bu hafta salı günü gerekli tedbirler alınarak yeniden açılacağını söyledi.
Doğan, ”Bu hafta yeniden açılacak olan pazar yerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlıklı koşullarda temin edebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca geçici bir süre Hisarcık ilçemiz haricinde pazarcı esnafının pazara giriş yasağı devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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