Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

"O kurnadan bu kurnaya"

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Anıl Kara (15), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde AfyonkarahisarKütahya çevreyolu Hezar Dinari Kültür Merkezi karşısında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Anıl Kara´ya Afyonkarahisar´dan gelen M.V.A. yönetimindeki 06 VTJ 40 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kara yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kohtrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kara´nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.V.A. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-07-23 00:48:24



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