MÜSİAD Başkan Tosun’dan tepki

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin Mevlana’nın ölüm yıldönümünde düzenlediği Şebi Aruz törenlerinde kadın ve erkek semazenlerin birlikte sema gösterisi yapması ve Kur’anı Kerim tilavetinin Türkçe okunulmasına sert bir tepki gösterdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İsmail Tosun, “ İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin Şebi Aruz törenlerinde kadın ve erkek semazenlerinin birlikte sema yapması ve Kur’anı Kerim’i Türkçe okunması başta İslam dinine olmak üzere Yüce kitabımız Kur’anı Kerime, Hz. Mevlana’ya ve Müslümanlara büyük bir hakarettir ve bu yapılanları şiddetle kınıyorum. Kur’anı Kerim, Yüce Allah insanlara gönderdiği son ilahi kitaptır ve kıyamete kadar da Cenabı Allah tarafından korunacaktır. Yüce kitabımızın insanlığa indirildiği ilk günden bu güne kadar, Allah ve din düşmanları başta Peygamberimiz ve Yüce kitabımız olmak ürere İslam dinine her fırsatta saldırmışlar ve saldırmaya devam etmektedirler. Avrupa ve dünyanın değişik yerlerinde dinimize, kitabımıza, Peygamberimize yapılan saldırı ve hakaretlerin tavan yaptığı son günlerde dışarıdaki İslam düşmanlarının yanında içimizdeki İslam düşmanlarının da saldırıya geçmeleri üzücü olduğu kadar manidardır. Ama ne kadar da uğraşsalar başaramayacaklardır ve bu çabaları beyhudedir. Bugün Türkçe Kur’an okutanlar ve ezanın yeniden Türkçe okunmasını hayal edenler, 1932 yılında ezanı Türkçeleştiren ve 18 yıl Türkçe okutan, 1950 de tek partili dönemin zorbalıklarına son vererek ezanı yeniden aslına döndüren, halkın başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarını asarak şehit eden zihniyetin kalıntılarıdır. Kur’an’a bu saygısızlığı yapanların İslamla, Kur’anla alakalarının olmaması ve Mevlana’yı ve Mevleviliği de anlamamaları manidardır “ diye konuştu.

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