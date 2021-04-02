Dikkat çekmek için vatandaşlara eşek ile kitap dağıttılar

Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyündeki ilk ve ortaokul öğrencileri, kitap okumanın önemine dikkat çekmek için vatandaşlara eşek ile kitap dağıttı.



Sofular Ortaokulu öğrencileri, vatandaşların evini ziyaret ederek kitap dağıttı ve Otizm Farkındalık Günü'yle ilgili broşür verdi. "Ülkemizde kitap okumanın önemini bilen ve her kitap bir medeniyettir" diyen 'Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz’ün anısını yaşatmak ve Kütüphaneler Haftası'nın önemini vurgulamak için Sofular Ortaokulu'nda Eşekli Kütüphane oluşturularak köy halkına tek tek kitap dağıtıldı. Aynı zamanda dünyadaki otizmli kişilerin hayatını anlatmak için öğrenciler köy halkına broşür verdi.



Türkçe Öğretmeni Hatice Soybudak, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize kitap okumanın önemini anlatmak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz, fakat öğrencilerimizin okuma alışkanlığı tam manasıyla geliştiremediklerini görüyorum; bunun sebebinin toplumumuzda, velilerimizde okuma alışkanlığı olmamasıdır öğrencilerimize de bu yansıyor. Bunun için de toplumumuzun okuma ve kitapla ilgili farkındalığını artırırsak öğrencilerimizin de farkındalığını artıracağımızı düşünüyorum” dedi.



Anasınıfı Öğretmeni Demet Yalçın ise, “2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan 'Otizm Farkındalık Ayı' çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Biz de okulumuzdaki öğrencilerin ve köyümüzdeki halkın otizmle ilgili farkındalığını artırmak için ev ev gezerek broşür dağıttık ve Otizmi anlattık" diye konuştu.

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