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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’ya yapılacak gençlik ve spor yatırımları açıklandı

İHA

Kütahya’ya yapılacak gençlik ve spor yatırımları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya’ya yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı.
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Çalışmalarımızı elbette bugün çok önemli aşamaya getirdik. Gençlik ve spor yatırımlarında Kütahya’yı farklı bir boyuta taşıyoruz” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binada gerçekleşen protokol imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ile İlçe Belediye Başkanlarından oluşan Kütahya heyeti katıldı.
Bir ay önceki ziyaretinde istişareler neticesinde ortak akılla Kütahya için aldıkları yatırım kararlarını imzalayacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Kütahya öncü şehir, kuruluşun, kurtuluşun şehri, güçlü yarınlar için yürüyüşümüzde istikbalimiz adına da gençleriyle değerli halkıyla ümit veren ve ülkemizin bugüne kadar milli irade noktasında en güçlü şekilde yanında olan şehirlerimizden bir tanesi" dedi.

“Kütahya'yı farklı bir boyuta taşıyoruz”
Kütahya'ya hizmetin, 81 vilayete olduğu gibi bir onur vesilesi olduğunu ifade eden Kasapoğlu, " Gençlik ve spor yatırımlarında Kütahya'yı farklı bir boyuta taşıyoruz. Elbette bugünkü yatırımlarımız çok değerli ama ondan sonra da tüm Kütahya'nın sporun tüm branşları için yanında olmaya, tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Bakan Kasapoğlu, Kütahya ziyaretinde önemli yatırımların açılışlarını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti, "Emet'teki yurdumuz, hakikaten yurt kapasitemiz, konforumuz apayrı bir boyuta geldi. Emet'teki yurdumuzu sizlerle birlikte hizmete aldık. Tavşanlı'daki gençlik merkezimiz, çok farklı güzel bir eseri Tavşanlı'ya kazandırdık, birlikte açtık ve yine spor salonumuzu pek çok branşın faaliyette bulunabileceği çok hoş bir eser olarak hizmete açtık. Kütahya'mızın TOKİ bölgesindeki yarı olimpik havuzumuz, en yeni havuzlarımızdan biri olarak hizmete açıldı" dedi.
Bakan Kasapoğlu, Kütahya'da tüm yöneticilerle teşkilatlarla bir araya geldiklerini ve köylerine mahallelerine varana kadar yapılabilecek yatırımları değerlendirdiklerini söyledi.

“Kütahya’da çok önemli açılışlar gerçekleştirdik”
Kütahya'ya yapılan ve yapılacak olan bu yatırımlarda neler olduğuna ilişkin de Bakan Kasapoğlu, "Spor salonları, gençlik merkezleri, merkez ve ilçelerde 80'e yakın semt sahaları, tenis kortları, havuzlar var. Gediz'de gençlik kampımız var; tüm Türkiye'ye hitap edecek şekilde ve hakikaten kış sporlarında farklı bir boyuta taşıyacak teleferik sistemimiz; Murat Dağı'ndaki yeni projemiz ve bununla birlikte pek çok projemiz inşallah en kısa zamanda el birliğiyle bunları Kütahya'mıza kazandıracağız" diye konuştu.
Bu hizmetlerin tüm Kütahya sathına kazandırılacağını ve sonrasında da bu tesisleri tüm vatandaşlar tarafından 7/24 kullanılacağı şekliyle hizmete sunmanın da kendileri için bir görev olduğunu kaydeden Kasapoğlu, şöyle devam etti. “"Tüm dünya zor bir süreci yaşıyor, pandemi en gelişmiş olduğunu iddia eden ülkeleri dahi derinden sarsan bir sonucu bizlere gösterdi. Hamdolsun ülke olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en güzel süreç yönetimlerinden birini gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki 17 günlük kapanma sürecini de tüm Türkiye olarak başarılı bir şekilde atlattıktan sonra, inanıyorum ki yarınlara olan yürüyüşümüze daha hızlı ve geçen zamanı da telafi ederek devam edeceğiz. Zira pandemiyi fırsata dönüştürme noktasında tüm Türkiye olarak büyük bir gayret gösterdik. Sporcularımız Avrupa şampiyonalarında pek çok branşta bizleri gururlandırdı. Çok ciddi bir sportif başarı potansiyelimiz oluştu. Bunun öncü müjdelerini hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

“Yarınların şampiyonları yetişecek”
Bakan Kasapoğlu, Kütahya'ya yapılan yatırımlar ve çalışmalarla ayyıldızlı şanlı bayrağı gururla dalgalandıracak yarınların şampiyon sporcularının birlikte yetiştirileceğini söyledi.
Sporcuların dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gururla temsil ettiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Önceki yıllarda yarışacak sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün tüm dünyaya mal olmuş, dünya tarafından tanınan sporcularımız hamdolsun ki var. İşte gayretimiz bu yönde, bugünkü tesis yatırımlarımız yine bu çerçevede. Sadece birkaç branş değil pek çok branşa hitap edecek çalışmalarımız var. Ortak aklı, bu birliği, bu sinerjiyi sağlamak apayrı bir önem, hamdolsun bizler bu güzel beraberlikle inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her engeli bir bir bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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