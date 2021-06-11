Gediz’de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Kütahya’nın Gediz ilçesine hırsızlık yapmak amacıyla gelen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre S. K, C. A, İ. A, A. Y isimli şahısların dil düşürme yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edilerek gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir kutu içerisinde 52 adet kulplu çeyrek altın, 2 adet gram altın, 5 adet kulplu Cumhuriyet altını, 1 altın yüzük, 1 pırlanta yüzük, 3 çift altın küpe, 2 adet kırık altın ve yüzük parçası, 1 adet kalp şeklinde kolye parçası, 170 TL para, 3 adet beyaz kapı açma aparatı, teşhise yarar gözlük, maske ve kıyafetler ve 1350 Türk lirası ele geçirildi. Şahısların gözaltı işlemi devam ederken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.