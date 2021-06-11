Gediz’de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Kütahya’nın Gediz ilçesine hırsızlık yapmak amacıyla gelen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre S. K, C. A, İ. A, A. Y isimli şahısların dil düşürme yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edilerek gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir kutu içerisinde 52 adet kulplu çeyrek altın, 2 adet gram altın, 5 adet kulplu Cumhuriyet altını, 1 altın yüzük, 1 pırlanta yüzük, 3 çift altın küpe, 2 adet kırık altın ve yüzük parçası, 1 adet kalp şeklinde kolye parçası, 170 TL para, 3 adet beyaz kapı açma aparatı, teşhise yarar gözlük, maske ve kıyafetler ve 1350 Türk lirası ele geçirildi. Şahısların gözaltı işlemi devam ederken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.