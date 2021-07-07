Köylerde yaşayan yaşlı ve 15 yaşından küçük vatandaşlara kuaför hizmeti

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı köylerde, yaşlı ve 15 yaşından küçük vatandaşların kuaför hizmetlerinin Kaymakamlık tarafından verildiği bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''Bir başka projemizi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Artık köylerimizde, 50 yaş üstü büyüklerimiz ile 15 yaş altı küçüklerimiz için düzenli olarak kuaför hizmeti vereceğiz. Bu hizmet sayesinde düzenli olarak ilçe merkezine gelemeyen yaşlılarımız ve gençlerimiz kuaför hizmetini almış olacaklar'' dedi.

Köylerde yaşayan vatandaşlar yaptıkları açıklamalarda, ''İlk defa böyle bir hizmet alıyoruz. Özellikle yaşlılarımız ve hastalarımız için çok güzel bir hizmet. Böylesine güzel bir projeyi hayata geçiren İlçe Kaymakamı Salih Sak'a teşekkür ediyoruz'' dediler.

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