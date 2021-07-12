Akçadurak ve Erkan, Gediz köy muhtarları ile bir araya geldi

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, köy muhtarları ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen ElazığSivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek amacıyla Gediz olarak Elazığ ve Malatya büyük yardım kampanyasına katılan köy muhtarlarına Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Muhtarlarla sürekli diyalog halinde olduklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Yaşadığımız uzun pandemi sürecine rağmen ilçemiz, mahallelerimiz ve köylerimizin tamamına hizmet etmeyi sürdürdük. Hep birlikte muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, personellerimizle Gediz halkına hizmet etmek için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koymaktayız. Geçtiğimiz sene 24 Ocak 2020 tarihinde ElazığSivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek amacıyla İlçemiz merkez ve köylerinde başlatmış olduğumuz yardım çağrısı karşısında Gediz olarak Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenen vatandaşlarımız için büyük bir yardım kampanyası düzenledik. Pandemi sürecinden dolayı muhtarlarımız ile toplu şekilde bir araya gelmek nasip olmadı. Kampanyamıza sessiz kalmayarak desteklerinden dolayı tüm köy muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtarlar adına konuşan Gediz Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Coşkun ise; “Desteklerini esirgemeyip her zaman yanımızda olan, sorunlarımızı dinleyerek çözüm üretmeye çalışan ve çözüm üreten Gediz Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak’a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Sazköy Muhtarı Ali Rıza Güneş anılarak, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı oğlu Arif Güneş’e, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Toplantıya; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, İl Genel Meclisi Üyeleri Sacit Sayın, Bünyamin Özer, Gediz Belediyesi Meclis Üyeleri ve Köy Muhtarları katıldı.

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