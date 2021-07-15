Karaçam gençleştirme çalışmaları meyvelerini vermeye başladı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün, Türkiye’nin önemli ağaç türlerinden biri olan karaçamda doğal gençleştirmeyi sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında incelemelerde bulundu. Arazi programında Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, Ören Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım ve Aslanapa Orman İşletme Şefi Recep Özçulcu’da yer aldı.

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Ören Orman İşletme Şefliği 2020 yılı tohumlama kesimi programında bulunan 131 No’lu bölmede yapılan incelemelerde 2021 yılındaki ilk yıl çimlenmeler yüzleri güldürdü. 17,9 hektar olan sahada 2021 yılı ilkbahar dönemi fidan sayımı yapıldı ve yüzde 99 başarı tespit edildi.

Karaçam gençleştirme sahalarında yapılan çalışmalar hakkında İşletme Müdürü Mevlüt Polat’tan bilgi alan Müdür Hasan Keskin, başarılı çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Keskin, sahada yaptığı incelemelerde, gençlik bakım çalışmalarında yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktardı ve gerekli talimatları verdi.

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