Simav’da kumar operasyonu

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda kumar oynanan bir lokal, polis ekiplerince denetlendi. İçeride 9 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masadaki 6 bin 805 TL ve oyun kartları muhafaza altına alınarak, yasal işlem başlatıldı.

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