Gazeteci yazar eserini milletvekilleri ile paylaştı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Aizonai Antik Kenti'nde bir araya gelen milletvekilleri, bölgede turizmin canlandırmasına ilişkin projelere dair basınla bir araya geldi. TarihçiYazar Tuna İşleyen, Kütahya Milletvekillerine 'Sülyebâla'dan Sülye'ye, Sulye'den Günlüce'ye adlı etnografik eserini hediye etti.

Araştırmacı Tarihçi Yazar Tuna İşleyen, "Sülyebâla bir medeniyettir. Roma dönemine ait izlerin yanı sıra Türklerin Anadolu'ya ayak basması sonrasında da çeşitli yerleşim yerleri oluşturulmuştur. Büyük bir alanda yerleşim yeri iken bugün Emet'in bir köyü olsa da geçmişte özellikle Milli mücadele yıllarında büyük kahramanlıkları ile tarihin satırlarına adını altın harflerle yazdırmıştır. Biz de bu vesile ile memleketimiz hakkında birkaç cümle de olsa bunu ifade edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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