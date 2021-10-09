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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet’te Narko rehber eğitimi

İHA

Emet’te Narko rehber eğitimi

Kütahya’nın Emet ilçesinde İçişleri Bakanlığının “En İyi Narkotik Polisi Anne “projesi kapsamında eğitimcilere ve ailelere Narko Rehber eğitimi verildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığının çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımlarının önüne geçmek adına anne duyarlılığından yararlanmak için geliştirdiği proje kapsamında Emet İlçe Emniyet Müdürlüğünün girişimleri ile Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibinde görevli Polis Memuru tarafından Emet Gazi Kemal İlkokulu Konferans Salonunda eğitim verildi.
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Polis Merkezi Amiri Ayhan Istık, mahalle muhtarları, öğrenci velileri ve öğretmenlerin katıldığı konferansta, madde bağımlılığı, torbacı diye tabir edilen satıcıların satış taktikleri, madde bağımlılığı ile mücadele, uyuşturucu çeşitleri ve zararları, tedavi boyutu gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

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