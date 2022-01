DPÜ Mühendislik Fakültesinden Uluslararası proje başarısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Maden Mühendisliği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oktay Şahbaz’ın geliştirdiği ’Standardization and Digitalization of Rescue Education in Mining’ konulu proje Avrupa Birliği’nden fon almaya hak kazandı.

Madenlerde arama kurtarma eğitiminin standartlaştırılması ve dijitalleştirilmesini amaçlayan “Standardization and Digitalization of Rescue Education in Mining” konulu proje, Avrupa Birliği Stratejik Ortaklıklar Programının yaptığı değerlendirme sonucunda Mesleki Eğitim alanından fon elde etti. Avrupa’da madencilik için bu alanda alınan ilk projelerden biri olma özelliğindeki çalışmada, Portekiz’den Porto Üniversitesi, İtalya’dan Salerno Üniversitesi, Polonya’dan AGH Üniversitesi ve Balıkesir’den Madencilik Lisesi de ortaklar arasında yer alıyor. 30 ay sürecek proje önemli ayrıntılara sahip.

Projeyle ilgili Mühendislik Fakültesinden yapılan açıklamada, “ Öncelikle arama kurtarmada çalışacakların bilgi düzeyleri ve gereksinimleri ilk defa mühendisliğin yanında, psikoloji, sosyoloji ve eğitim bilimleri yaklaşımları da kullanılarak belirlenecek ve sistematik bir şekilde arama kurtarma eğitim programı geliştirilecek. Faaliyet öncesi ve sonrasında uygulanacak “Mental Sağlık Koruma Yaklaşımları Kitapçığı” ile “Yeni Teknoloji VRCAVE Simülatörünün Geliştirilmesi” ise proje için önemli çıktılar olacak. Böylece arama kurtarma alanında çalışacak, katkı sunacak kişilere pedagoji ve teknoloji kullanılarak ileri düzeyde eğitimler verilme olanakları sağlanacak” denildi.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Oktay Şahbaz, yaptığı açıklamada fikre destek olan Türkiye Ulusal Ajansı’na teşekkür etti.

Prof. Dr. Oktay Şahbaz, “ Üniversitemiz, ülkemiz ve Avrupa için fayda üretmek adına çalışmalara devam edeceğiz. Ayrıca proje, arama kurtarma eğitimi alanında Kütahya Dumlupınar Üniversitesini bir cazibe merkezi yapmak için potansiyel oluşturmaktadır” dedi.



“ İlgili kurumların desteğiyle daha da büyüyecek bir proje”

Şahbaz, “Bu hedefimiz tüm kurumların katkılarıyla gerçekleştirilebilecektir. Proje kapsamında üniversitemizin Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ AFAMER) Müdürü Prof. Dr. Hakan Aykul ilgili mercilerle görüşmeye başlayarak projenin etkisini artırmada önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Bu etki herkesin desteğiyle genişleyecektir” diye konuştu.



“Çalışmaların meyvesini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel,” Bir süredir Avrupa Birliği Fonlarından yararlanmak ve bunları ülkemiz adına katkıya dönüştürmek için yaptığımız çalışmaların meyvesini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası projeler için çalışmaya devam edeceğiz ve bu minvalde çalışacaklara da daha önceden olduğu gibi şimdi de kapılarımız açık. Ülkemiz AB fonlarından yararlanmak için ciddi bütçeler yatırdı. Bizlere düşen ise doğru projelerle yatırılandan fazlasını geri almak olmalı” dedi.

