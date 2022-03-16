Pazarlar ilçesinden 2 okul 'Temel Eğitim'de 10 bin okul' projesine dahil oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Temel Eğitim'de 10 bin okul projesine Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde 2 okul dahil edildi.

“Temel Eğitimde 10 bin okul Projesi ”ne Türkiye Genelinde 3 milyar liralık bütçenin ayrıldığı, projenin hayata geçtiği ve Pazarlar İlkokulu ve Pazarlar Anaokulu bu projenin içinde yer aldığı bildirildi.

Bu konuda bilgi veren Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, “Pazarlar İlçemizde ‘Temel Eğitimde 10 bin okul projesi” çerçevesinde Pazarlar İlkokulu ve Pazarlar Anaokulu yer almaktadır. İnşallah bu proje kapsamında okullarımız daha donanımlı ve öğrencilerin eğitim ile öğretimleri için iyileştirilmiş olacaktır. Bu proje kapsamında ilçemizdeki okulların dahil edildiği için Sayın Bakanımız Mahmut Özer’e şükran ve minnet duyarız. Ayrıca bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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