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        Haberler Gündem Hatay'da 5 ay önce intihar ettiği iddia edilen Berkay'ı kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı! - Güncel haberler

        İntihar ettiği üzerinde durulan Berkay'ı kuzeni öldürmüş

        Hatay'da 5 ay önce yaşamına son verdiği iddia edilen Berkay Sökmen'in kuzeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:40 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:54
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        Kuzenini öldürüp intihar süsü verdi!
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 ay önce yüksekten atlayıp intihar ettiği üzerinde durulan Berkay Sökmen'in (22) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre şüpheli olarak gözaltına alınan 2 kişiden Sökmen'in kuzeni Hacı Serkan Sökmen (24) tutuklandı.

        Tutuklanan Hacı Serkan Sökmen
        Tutuklanan Hacı Serkan Sökmen

        Olay, 4 Mayıs'ta Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın çatısından düşen Berkay Sökmen hayatını kaybetti.

        İntihar ettiği değerlendirilen Sökmen'in ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takip yaptı.

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        Berkay Sökmen
        Berkay Sökmen

        Olayla ilgili Sökmen'in kuzeni Hacı Serkan Sökmen ve D.S. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacı Serkan Sökmen tutuklandı, D.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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