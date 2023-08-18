Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti! Sivas'ta, kan donduran bir olay yaşandı. 29 yaşındaki Ahmet K.'yle kuzeni 44 yaşındaki Ali K. arasında nedeni henüz bilinmeyen bir konuyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ahmet K., ruhsatız av tüfeğiyle Ali K.'yi öldürdü

Sivas'ta alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Acıpınar köyünde yaşayan Ahmet K. (29) ile kuzeni Ali K. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K., ruhsatsız av tüfeğiyle kuzeni Ali K.'ye ateş etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralanan Ali K. kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli gözaltına alındı.