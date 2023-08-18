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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti! - Son dakika haberler, Sivas haberleri

        Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti!

        Sivas'ta, kan donduran bir olay yaşandı. 29 yaşındaki Ahmet K.'yle kuzeni 44 yaşındaki Ali K. arasında nedeni henüz bilinmeyen bir konuyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ahmet K., ruhsatız av tüfeğiyle Ali K.'yi öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 10:14
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        Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti!
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        Sivas'ta alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Acıpınar köyünde yaşayan Ahmet K. (29) ile kuzeni Ali K. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K., ruhsatsız av tüfeğiyle kuzeni Ali K.'ye ateş etti.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralanan Ali K. kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli gözaltına alındı.

        #sivas
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