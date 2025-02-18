Kuzey Kore: ABD absürt bir plan peşinde

Kuzey Kore devlet medyasında yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması planını 'absürt ve modası geçmiş' olarak tanımladı.

Habere göre, Kuzey Kore nükleer gücünü artırmaya devam edecek.

Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşme sonucu yayımlanan bildirinin ardından geldi.

Kuzey Kore son aylarda balistik füze denemelerini de artırırken, ABD'nin Pasifik'teki yeni adımlarını, kendi güvenliği adına tehdit olarak değerlendiriyor.