Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaKuzey Kore lideri Kim'den koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
ABONE OL

Kuzey Kore lideri Kim'den koronavirüs önlemi iddiası: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun

Radio Free Asia'da yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, koronavirüse (Covid-19) karşı önlem olarak ülkesinin Çin ile olan sınırlarındaki muhafızlara gerçek mermi dağıtılması ve 1 kilometreden fazla yaklaşanın vurulması emrini verdiği öne sürüldü.

Kim Jong Un
DHA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un koronavirüse (Covid-19) karşı önlem olarak ülkesinin Çin ile olan sınırlarındaki muhafızlara gerçek mermi dağıtılması ve 1 kilometreden fazla yaklaşanın vurulması emrini verdiği iddia edildi.

Sağlık durumunun ciddi olduğu söylentileri yayılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un koronavirüse karşı önlem alma kapsamında ülkesinin sınırlarına 1 kilometreden fazla yaklaşanları vurma emri verdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz aya kadar koronavirüs vakası bulunmadığını belirten Kuzey Kore, Güney Kore´den gelen bir kişide virüs tespit edildiğini duyurmuştu.

"SINIR MUHAFIZLARINA GERÇEK MERMİ VERİLDİ"

Radio Free Asia'nın (RFA) aktardığına göre Kim Jong-un, ülkesinin Çin ile olan sınırlarındaki muhafızlara gerçek mermi dağıtılmasını emretti.

Ülkesinin sınırlarına 1 kilometreden fazla yaklaşanların da vurulması emrini verdiği belirtildi. RFA'daki haberde, "Hoeryong şehrinde polis, Sosyal Güvenlik Bakanlığı´ndan, Kuzey Kore-Çin sınırının 1 kilometre yakınında bulunan herkesi orada bulunma nedenleri ne olursa olsun öldüreceklerini söyleyerek acil bir bildirim yayınladı" denildi.

Öte yandan, Kuzey Kore polisinin halka 'düşmanın' virüsle sınırlarına 'sızmaya' çalıştığını söylediği ifade edildi. Yakın zamanda yaşanan gıda kıtlığı ve son sel felaketlerinden kaynaklanan yıkıma rağmen Kuzey Kore, dış yardımı reddediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri! Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı!
DÜNYADoğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı!
Alman profesörden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerine destek
DÜNYAAlman profesörden Türkiye'ye Doğu Akdeniz' desteği
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Seçim süreciyle ilgimiz yok
DÜNYAABD Genelkurmay Başkanından seçim açıklaması
ABD itiraz etti, Lübnan'daki barış gücü askeri sayısı azaltıldı
DÜNYAABD istedi, Lübnan'daki barış gücü askeri sayısı ...
ABD'yi vuran Laura kasırgasında ölü sayısı artıyor
DÜNYAABD'yi vuran Laura kasırgasında can kaybı artıyor
Son dakika... Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa "tedbir amaçlı" görevden alındı
DÜNYALibya İçişleri Bakanı görevden alındı
Macron: Lübnan'ı bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakırsak sivil savaş çıkar
DÜNYAMacron'dan Lübnan açıklaması
MSB: Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildi
DÜNYAMSB: Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri ...
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Trump'la yaptığı görüşmede kriptolu telefon kullandığı ortaya çıktı
DÜNYAMiçoktakis-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay!
İtalya'da koronavirüs vakalarında artış!
DÜNYAİtalya'da koronavirüs vakalarında artış!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X