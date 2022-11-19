Kim, dünyadan gizlediği kızını ilk kez gösterdi

ABD merkezli Stimson Center'da Kore uzmanı olan Michael Madden, Associated Press'e bunun dünyaya karşı bir rahatlık mesajı olduğunu söyledi. Madden konuya ilişkin "Bu, gördüğümüz ilk gözlemlenen olay. Bu son derece önemli ve belirli bir rahatlık derecesini temsil ediyor" diye konuştu.

Kuzey Kore liderinin denemeyi canlı takip ettiği ülkenin resmi ajansı KCNA tarafından da görüntülerle doğrulandı. Ancak en büyük sürpriz, Kim'in varlığı hiçbir zaman kamuoyu tarafından doğrulanmayan kızıydı.

BABASINDAN SONRAKİ KUZEY KORE LİDERİ OLABİLİR

Görsel: Associated Press

Kim'in ikisi kız olmak üzere üç çocuğu olduğuna inanılıyor. Bazı gözlemciler ulusal kutlamalar için çekilen görüntülerde çocukların görüldüğünü belirtse de bu resmi olarak kanıtlanmamıştı.

2013 yılında Kuzey Kore lideri ile arası iyi olan ABD'li basketbol yıldızı Dennis Rodman da The Guardian gazetesine o yıl Kuzey Kore'de tatil yaptığını ve Kim'in Ju Ae adında bir kız bebeği olduğunu ve bebeği kucağına aldığını söylemişti. Ju Ae'nin 12-13 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Bu da uzmanlara göre onun dört ila beş yıl içinde liderlik için hazırlanmaya başlanacağı anlamına geliyor.

Madden "Bu, onun eğitileceğini gösterir. Liderlik için onu hazırlandığı anlamına gelebilir. Ama aynı zamanda bir danışman veya teyzesi gibi kamera arkası oyuncusu da olabilir. Bunu anlamamız zaman alabilir" diye konuştu.