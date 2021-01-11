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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yeni bir bir unvan daha!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a iktidardaki Kore İşçi Partisinin genel sekreteri unvanı verildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yeni bir bir unvan daha!
AA

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, başkent Pyongyang'da 5 yıl aradan sonra düzenlenen Kore İşçi Partisi 8. Kongresinin dün gerçekleşen 6. oturumunda, daha önce babası Kim Jong-il ve büyükbabası Kim İl-sung tarafından parti başkanı olarak düzenlenen unvan, iktidardaki İşçi Partisinin yeni genel sekreteri olarak değiştirilerek Kim Jong-un'a verildi.

Kore İşçi Partisinin en üst düzey yöneticisi olan Kim'e otoritesini güçlendirmek için bu unvanın verildiği ifade ediliyor.

Bu arada Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin pazar gecesi Pyongyang Meydanı'nda askeri bir geçit töreni düzenlediğini gösteren istihbarat elde ettiğini açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bunun gerçek bir geçit töreni mi yoksa prova mı olduğuna ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Gözlemciler, geçit töreninde, yaklaşmakta olan Biden yönetimine karşı bir güç gösterisi olarak muhtemelen yeni silah sistemlerine yer verildiğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, daha önceki oturumlarda, geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak nükleer silah deposunu güçlendirme tehdidinde bulunmuştu.

Kuzey Kore lideri konuşmasında, ABD'nin Kuzey Kore'nin "ana düşmanı" olduğunu yinelemiş ve "ABD'de kim göreve gelirse, ülkenin temel yapısı ve düşmanca politikası asla değişmeyecek." demişti.

ABD ile yeni ilişkiler kurmanın, bu ülkenin düşmanca politikasını sürdürüp sürdürmemesine bağlı olduğunu ifade eden Kim, düşman güçler nükleer silahlarını kullanmayı düşünmedikçe, nükleer silah kullanmayacaklarını söylemişti.

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