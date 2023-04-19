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Kuzey Kore lideri Kim ülkenin ilk casus uydusunun fırlatılmaya hazır olduğunu söyledi

Kuzey Kore devlet medyasının aktardığına göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ülkenin ilk casus uydusunun fırlatılmaya hazır olduğunu açıkladı

Kuzey Kore lideri Kim ülkenin ilk casus uydusunun fırlatılmaya hazır olduğunu söyledi
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AA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresini ziyaret eden Kim, "çalışır durumda askeri keşif uydusuna sahip olmanın, Kuzey Kore'nin nükleer kapasiteli füzelerini etkili bir şekilde kullanması için çok önemli" olduğunu söyledi.

Kim, 1 No'lu askeri keşif uydusunun inşa edildiğini ve yetkililere, uydunun nisan sonuna kadar fırlatılmasını umarak talimat verdiğini belirtti.

Ülkenin ilk askeri casus uydusunu fırlatmak için tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Kim, Kuzey Kore'nin istihbarat toplama kapasitesini geliştirmek için birkaç uydu fırlatılması gerektiğini ifade etti.

KUZEY KORE İLK CASUS UYDU İÇİN DENEME YAPMIŞTI

Kuzey Kore, 19 Aralık 2022'de ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığını açıklamıştı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, test uydusundan çekilen ve Güney Kore'nin başkenti Seul ile Incheon kentinin uzaydan görünüşünü gösteren düşük çözünürlüklü siyah-beyaz fotoğraflar yayınlamıştı.

Casus uydu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 2021'nin başında parti toplantısında hayata geçirmeyi planladıklarını duyurduğu gelişmiş askeri teknoloji ürünleri arasında yer alıyordu. Bunlar arasında multi-başlıklı füze, katı yakıtlı uzun menzilli füze, su altından fırlatılan nükleer füze ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar bulunuyordu.

Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong, ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusu hakkındaki Güney Koreli uzmanların yorumlarını, "havlamaya" benzetmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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