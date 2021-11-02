Kuzey Marmara'da zincirleme kaza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Kuzey Marmara'da zincirleme kaza: Yaralılar var
ABONE OL

Kuzey Marmara'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara'da zincirleme kaza: Yaralılar var
Kuzey Marmara'da zincirleme kaza
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde meydana geldi. 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı kazada bir kamyonet devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ulaşımın Ankara istikametine tek şeritten verilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: FETÖ'ye büyük operasyon! - VİDEO HABER
GÜNDEM FETÖ'ye büyük operasyon!
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
GÜNDEM Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Kayseri'de DEAŞ'a darbe: Gözaltılar var
GÜNDEM Kayseri'de DEAŞ'a darbe: Gözaltılar var
KYK burs başvuru ekranı e-Devlet üzrinden AÇILDI mı? Beklenen tarih geldi
GÜNDEM Nefesler tutuldu, gözler KYK'da!
On Numara sonuçları 1 Kasım: Büyük ikramiye tek isme gitti!
GÜNDEM Büyük ikramiye tek isme gitti
Sayısal Loto COŞTU: 82 milyon devretti!1 Kasım Sayısal Loto sonuçları
GÜNDEM 82 milyonluk ikramiye devretti!
YAĞMUR ALARMI! Son dakika hava durumu: Meteoroloji bölge bölge uyardı | Çok kuvvetli olacak
GÜNDEM Türkiye'nin büyük bölümü sağanağın etkisinde
Malatya'da koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEM Boşanma aşamasındaki kocası tarafından canice ...
Ataşehir'de öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu
GÜNDEM Öğrenci yurdunda korkutan yangın
Zeytinburnu'nda bir evde yangın çıktı: Çatı katından atlayan 3 kişi ağır yaralandı
GÜNDEM Yangında çatı katından atlayan 3 kişi ağır yaralandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.