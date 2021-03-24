Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. yeni bölüm 2. fragman yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk fragman izle

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 57. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kuzey ile Yıldız'ın bebekleri için doktor kontrolünde oldukları tanıtımda Nahide, cinsiyet partisi organize edeceğini söylüyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. yeni bölüm 2. fragman yayında!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. yeni bölüm 2. fragman yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk fragman izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. yeni bölüm 2. fragmanında; Feride, Halil İbrahim ve Mete arasında kararsız kalırken, ikisi de Feride için birbirleriyle mücadele ediyor. Osman'ın direksiyon başında uyuyakalması korku dolu anlara sahne olurken, Kuzey ile Yıldız'ın bebeğinin cinsiyeti büyük bir merak konusu oluyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 57.YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINDA

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 56. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tersanedeki patlamada ağır yaralanan Kuzey, hastanede ölüm kalım mücadelesi vermeye başladı. Yıldız, olanlardan dolayı kendini suçladı ve kocasını kaybetme korkusuyla büyük bir acı yaşadı. Yıldız ve kızların hastanedeki korku dolu bekleyişi ise müjdeli haberle sonlandı. Kuzey, hayati tehlikeyi atlatarak kendine geldi. Kuzey'in gözlerini açmasıyla herkes derin bir nefes aldı ancak Kuzey, söylenenleri tam olarak duymuyordu.

Kuzey'in bu durumu başka bir panik havası yaratırken, doktor durumun geçici olduğunu söyledi. Evlerine geri dönen Kuzey ile Yıldız, büyük bir tehlike atlattı ancak bu sefer başka bir sorunla karşı karşıya kaldılar. Yeni evli çift Poyraz ile Kamer'in büyük kavgası, Kuzey ile Yıldız'ı da etkiledi. Poyraz ve Kamer'in evlerine gelmesiyle kendilerini kavganın ortasında bulan Kuzey ile Yıldız, zor anlar yaşadı. İkisi de kendi kardeşini koruyunca kavga kaçınılmaz oldu. Kuzey, Poyraz'a yumruk atınca, Yıldız kardeşini de alarak evden ayrıldı. Yaşanan kavgadan sonra Kuzey, Yıldız'ın gönlünü almak için bir yol bulmaya çalıştı. Mavişinden uzak kalamayan Kuzey, serenat yaptı ancak Yıldız onu affetmedi. Bunun üzerine Kuzey, kızlarının da yardımıyla finalde Yıldız'ı kaçırmaya karar vererek harekete geçti.


Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYONBirbirinden renkli skeçlerle kahkaha hız kesmiyor!
Alev Alev 20. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı - Alev Alev 20. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONAlev Alev 20. yeni bölüm ön izleme...
Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? TRT1 yayın akışı! Benim Adım Melek bu akşam var mı, yok mu
TELEVİZYONBenim Adım Melek ne zaman yayınlanacak?
Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam neden yok? Mehdi diziden ayrılıyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir 37. yeni bölümü
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir bu akşam neden yok?
Büyük Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Büyük Kıyamet filmi konusu nedir?
TELEVİZYONBüyük Kıyamet filmi oyuncuları kimler?
Masumiyet dizisi oyuncuları kimler, isimleri ne? Masumiyet nerede çekiliyor? Masumiyet dizisi oyuncu kadrosu
TELEVİZYONMasumiyet dizisi oyuncuları kim, konusu ne?
Gökdelen filmi oyuncuları kimler? Gökdelen filmi konusu nedir?
TELEVİZYONGökdelen filmi oyuncuları kimler?
Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Berlin Kaplanı oyuncuları ve konusu nedir?
TELEVİZYONBerlin Kaplanı filmi nerede çekildi?
SHOW TV'nin yeni dizisi 'Kırmızı Kamyon'un afişi yayınlandı
TELEVİZYON'Kırmızı Kamyon'un afişi yayınlandı
Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor ve konusu ne? Kuruluş Osman oyuncu kadrosu
TELEVİZYONKuruluş Osman oyuncuları tam kadro