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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam yayınlanan eğlenceli bölümüyle ekran başındakilerin beğenisini kazandı.

Kuzey ve Yıldız'ın arkadaş olmaya karar verdiği ve kendilerini değiştirmek için psikoloğa gittiği bölümde kendine "11 Kadıoğlu" diyen Sefer seyircilere yine kahkaha dolu anlar yaşattı. Final sahnesinde ise Çetin'in beklenmedik hamlesi herkesi şoke etti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 6.84 rating ve yüzde 13.00 izlenme payı, AB’de yüzde 4.99 rating ve 10.21 izlenme payı ve Total’da 10.07 rating ve yüzde 18.90 izlenme payı elde etti.

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #BulBeni etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #BulBeni etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 9 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

Kuzey ve Yıldız'ın kavuştuğu romantik anlar bir rüya çıkarken, Kuzey'in kendini affettirmek için çekildiği inziva gittikçe trajik bir hal almaya başladı.

Elektrik ve suyun olmadığı barakada mahsur kalan Kuzey, ateşi de çıkınca iyice panik oldu. Sefer, Nahide ve kızlar Kuzey'e ulaşamayınca polise giderken, Yıldız da Kuzey'i aramaya başladı.

KUZEY VE YILDIZ ARKADAŞ OLMAYA KARAR VERDİ!



Temiz kalbi ve özel güçleriyle pampasının zor durumda olduğunu gören Sefer'in kendine "11 Kadıoğlu" dediği anlar ise izleyenleri kahkahaya boğdu. Kuzey'in yardımına yine Yıldız koştu ve onu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Yıldız yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekse de Kuzey ile hemen eskisi gibi sevgili olma niyetinde değildi. Zamana ihtiyaçları olduğunu düşünerek arkadaş kalmak istedi. Kuzey ise arkadaş olmak istemese de mecburen bunu kabul etti.



11 Kadıoğlu;

İki aşık arkadaş olmaya karar veriyor;

ÇETİN, ŞULE'NİN TÜM KOZLARINI YILDIZ'A VERDİ!

Çetin kötülüklerine ara vermeden devam ederken bu sefer hedefine Yaşar, Sefer ve çocukları alarak onlara tuzak kurdu. Kuzey ve Yıldız kendilerini değiştirmek istediğini söyleyerek psikoloğa gitmeye karar verdi.

Final sahnesinde Çetin, bir milyon lira parayı ve Şule'ye karşı bütün kozların olduğu bir belleği Yıldız'a vererek herkesi şoke etti. Çetin'in şaşırtan hamlesi karşısında Yıldız'ın ne yapacağı merak konusu olurken, "Çetin yine oyun mu oynuyor?" sorusu akıllara geldi.

Çetin'den şaşırtan hamle;